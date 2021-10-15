Полный локдаун грозит Северо-Казахстанской области

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danilov 15 Октября 2021 в 21:55:07
Более 2 недель область находится в "красной" зоне. Если темп прироста заболеваемости не остановится, будем вынуждены приостановить работу предприятий, вводить полный локдаун деятельности. Мера, конечно, вынужденная, поскольку резкое увеличение заболеваемости может повлечь большую нагрузку на медицинские организации, - сообщил Арман Кушбасов.
На данный момент по области развернуто 1600 коек для лечения КВИ. Сейчас в стационарах пребывает 691 пациент. Загруженность инфекционных коек составляет 43%.
В медучреждениях региона оборудовано 115 реанимационных мест для больных коронавирусом, из них занято 44%. На домашнем карантине в регионе находятся 1,9 тысяч человек. Из них половина переносит болезнь в легкой степени, остальная часть – в бессимптомной форме.
С 1 по 14 октября коронавирусом заболели 1622 жителя области. За минувшие сутки зарегистрировано 157 случаев заболеваемости COVID-19, госпитализировано 19 человек.
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