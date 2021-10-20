Сырдарьи нет

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danilov 20 Октября 2021 в 16:06:46
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов пояснили, что экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна, а в нем цикл маловодья продолжается с 2019 года.
"Водность реки Сырдарьи зависит от водохозяйственной деятельности на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и во многом определяется накоплением воды в водохранилище Токтогул в Кыргызстане. В этому году объем накопления воды в Токтогулском водохранилище на 5 миллиардов кубометров меньше, чем в 2019 году. Нормой считается, когда на начало вегетационного периода накоплено около 15 миллиардов кубометров воды. Но на 1 апреля в водохранилище было только 8,7 миллиарда, что на 2,9 миллиарда меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года", - сообщили в министерстве.
Токтогулское водохранилище входит в состав Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ. Как пояснили в ведомстве, сейчас каскад перешел на энергетический режим, приток к Шардаринскому водохранилищу, расположенному на реке Сырдарье в Туркестанской области, уменьшается в вегетационный период и увеличивается в межвегетационный период.
"В этой связи режим сработки и наполнения Шардаринского водохранилища зависит от режима работы водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарьи, и водохозяйственной обстановки в соседних странах.
На сегодняшний день Шардаринское водохранилище работает в режиме наполнения. Сброс воды из водохранилища осуществляется расходом 50 кубометров в секунду, приток составляет 140 кубометров в секунду. Сброс воды из Шардаринского водохранилища будет увеличиваться по мере увеличения приточности", - отметили в Минэкологии.
Как отметили в ведомстве, в Таджикистане и Узбекистане вегетационный период продлится до конца октября текущего года. Поэтому вопрос поступления воды в Шардаринское водохранилище и увеличения объемов сброса воды в низовья реки Сырдарьи будет рассмотрен на очередном 81-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в ноябре. Там же подведут итоги вегетационного периода 2021 года по бассейну реки Сырдарьи и согласуют лимиты водозаборов государств и прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в межвегетационный период 2021-2022 годов.