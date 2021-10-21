Боксер Медведев ножом убил дикого медведя на Иртыше

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danilov 21 Октября 2021 в 14:44:48
Спортсмен возвращался с рыбалки по лесу. С ним было еще двое рыбаков. Внезапно на них набросился медведь. Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину. Тот погиб на месте. Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Но парень, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.
Третий, 41-летний, рыбак не пострадал. Он на лодке доставил израненного Медведева в больницу. Парню оказывают помощь врачи. Он в реанимации, в тяжелом состоянии.
Рыбак, который не пострадал в схватке с диким медведем, рассказал, что изначально боксер пытался застрелить зверя, напавшего на его товарища. Но убить медведя ему удалось лишь несколькими ударами ножа.
https://youtu.be/BfnTfSgGcVE