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Боксер Медведев ножом убил дикого медведя на Иртыше
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danilov 21 Октября 2021 в 14:44:48
23-летний российский боксер Илья Медведев убил ножом дикого медведя, напавшего на него на берегу реки Иртыш. Инцидент произошел в Уватском районе Тюменской области, передает телеграм-канал SHOT и Следственный комитет России по Тюменской области.

Спортсмен возвращался с рыбалки по лесу. С ним было еще двое рыбаков. Внезапно на них набросился медведь. Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину. Тот погиб на месте. Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Но парень, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Третий, 41-летний, рыбак не пострадал. Он на лодке доставил израненного Медведева в больницу. Парню оказывают помощь врачи. Он в реанимации, в тяжелом состоянии.

Рыбак, который не пострадал в схватке с диким медведем, рассказал, что изначально боксер пытался застрелить зверя, напавшего на его товарища. Но убить медведя ему удалось лишь несколькими ударами ножа.

https://youtu.be/BfnTfSgGcVE
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 21.10.2021 в 19:01:49   # 785474
Медведев убил медведя.
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