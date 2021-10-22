Последняя осень

Цитата: Panasonic от

Проплаченная проститутка. Проплаченная проститутка.

Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!