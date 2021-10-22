Последняя осень

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danilov 22 Октября 2021 в 14:49:52
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  alpha_portal 22.10.2021 в 15:21:23   # 785519
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  гримм 22.10.2021 в 15:38:24   # 785523
а по моему проплатили его хорошенько! он же коммерсант по городам ездит выступления платные. Есть люди которые умерли после прививки и это не единицы и не десятки, а в диагнозе ненапишут что от ковида. Да кстати если это эффективный выход то почему страховочные компании не берутся страховать !
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  Panasonic 22.10.2021 в 15:56:50   # 785526
Проплаченная проститутка.
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  Софруджу 22.10.2021 в 16:03:32   # 785528
Цитата: Panasonic от 22.10.2021 09:56:50
Проплаченная проститутка.


Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!
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  KS 22.10.2021 в 18:39:09   # 785537
Заплатили или нет, факт в том что более 90% не привитых в госпиталях и в моргах.
Каждый делает свой выбор - жить или рисковать своей жизнью.

П. С. В этот момент вспоминается что на свете всего милей не Василиса…
https://youtu.be/mX-xKSGx2VA
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  Panasonic 22.10.2021 в 19:33:12   # 785543
Цитата: Софруджу от 22.10.2021 10:03:32
Цитата: Panasonic от 22.10.2021 09:56:50
Проплаченная проститутка.


Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!

Я его оскорблял, а не лично тебя. Ты что, его секретарша, что ли? Тогда ложись под его рыло, а не подписывайся под его словами.

Шлюха Комаровского
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  KapitanNemo 22.10.2021 в 19:48:36   # 785547
Не ругайтесь, сегодня пятница
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  alpha_portal 22.10.2021 в 19:56:24   # 785548
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