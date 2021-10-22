Последняя осень

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danilov 22 Октября 2021 в 14:49:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.10.2021 в 15:21:23 # 785519
Цитата: Panasonic от 22.10.2021 09:56:50
Проплаченная проститутка.
Проплаченная проститутка.
Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!
Каждый делает свой выбор - жить или рисковать своей жизнью.
П. С. В этот момент вспоминается что на свете всего милей не Василиса…
https://youtu.be/mX-xKSGx2VA
Цитата: Софруджу от 22.10.2021 10:03:32
Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!
Цитата: Panasonic от 22.10.2021 09:56:50
Проплаченная проститутка.
Проплаченная проститутка.
Вот мне никто не заплатил, но я подпишусь под каждым его словом. Да, прививки это не панацея, но это хоть какой-то шаг к выживанию. Так что не он проститутка, а вы опасные для общества дебилы!
Я его оскорблял, а не лично тебя. Ты что, его секретарша, что ли? Тогда ложись под его рыло, а не подписывайся под его словами.
Шлюха Комаровского
KapitanNemo 22.10.2021 в 19:48:36 # 785547
alpha_portal 22.10.2021 в 19:56:24 # 785548
Цитата: KapitanNemo от 22.10.2021 13:48:36
Не ругайтесь, сегодня пятница
Не ругайтесь, сегодня пятница
Точно миру мир, пису пис