Авария на Петропавловской ТЭЦ-2. Остаться без света могут жители районов и города Петропавловска

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danilov 02 Ноября 2021 в 22:38:56
Отмечается, что первого ноября на ТЭЦ-2 произошла остановка трех котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции. Дефицит мощности и отсутствие регулировки по частоте привело к частичному отключению электрической энергии.
В пресс-службе подчеркнули, что для урегулирования сложившейся ситуации Системный оператор дал команду вывести ПТЭЦ-2 на изолированную работу. Частичное отсутствие электроснабжения ощутили жители населенных пунктов пяти районов Северо-Казахстанской области, в это число вошли: район М. Жумабаева, Мамлютский, Есильский, Жамбылский и район Шал акына.
- 2 ноября 2021 года на Петропавловской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы с целью восстановления прежнего режима. По команде Системного оператора АО «Северо-Казахстанская РЭК» в течение 20 минут снимает нагрузку 30 МВт, вследствие чего под полное ограничение электроснабжения попадают жители Тимирязевского и Жамбылского районов Северо-Казахстанской области, также частичные отключения ощутили потребители Есильского, Аккайынского, Кызылжарского районов и района им. М.Жумабаева, - рассказала пресс-секретарь АО «Севказэнерго» Лилия Шерина.
Так, в городе Петропавловске света не будет в Рабочем поселке, на улицах Мусрепова и Ауэзова, частично будет обесточен населенный пункт Малое Белое, микрорайоны Бензострой и Хромзавод, а также часть 19-го микрорайона.
Проблема на генерирующей станции повлияла и на работу городских тепловых сетей.
Ремонтные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 еще продолжаются. Но когда подключат свет в районах – не известно.
https://www.7152.kz/news/3245305/avaria-na-petropavlovskoj-tec-2-ostatsa-bez-sveta-mogut-ziteli-rajonov-i-goroda-petropavlovska
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