В Абае погибли шахтеры

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danilov 07 Ноября 2021 в 16:13:03
Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Напомним, сегодня утром стало известно об отравлении метаном шестерых шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау".
Самому старшему погибшему было 53 года, самому младшему - 31 год.
Еще двое пострадавших находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.
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