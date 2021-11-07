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В Абае погибли шахтеры
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danilov 07 Ноября 2021 в 16:13:03
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шестерых шахтеров, погибших сегодня в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области.

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров.

Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Напомним, сегодня утром стало известно об отравлении метаном шестерых шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау".

Самому старшему погибшему было 53 года, самому младшему - 31 год.

Еще двое пострадавших находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.
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