Взрыв в Актау

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danilov 08 Ноября 2021 в 09:09:53
По словам заместителя начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболата Абдикадырова, предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.
Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью по 50 литров каждый. Более подробная информация будет после аварийно-спасательных работ, – сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.
Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью по 50 литров каждый. Более подробная информация будет после аварийно-спасательных работ, – сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.
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