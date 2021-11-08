Взрыв в Актау

По словам заместителя начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболата Абдикадырова, предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.



Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью по 50 литров каждый. Более подробная информация будет после аварийно-спасательных работ, – сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.