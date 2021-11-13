Как начиналась пылевая буря

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danilov 13 Ноября 2021 в 21:33:24
NASA Earth Observatory назвало снимком дня на 11 ноября текущего года зафиксированный из космоса толстый покров из пыли над Ташкентом. Как пишет издание Еarth.com, необычная пыльная буря была вызвана антициклонической бурей со скоростью ветра до 55 миль в час (88 километров в час), передает Tengrinews.kz со ссылкой на CentralAsia.media.
По данным NASA, часть пыли, вероятно, пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в Туркестанской области Казахстана.
Метеорологическое агентство Узбекистана "Узгидромет" объявило что уровень загрязнения твердыми частицами (PM10) вырос до 18 000 микрограммов на кубический метр. Концентрация пыли периодически достигала уровня, в 30 раз превышающего безопасный. Как было отмечено, за 150 лет ведения учета - это самые экстремальные запыленные условия, которые никогда не наблюдались в Ташкенте.
Данные "Узгидромета" прокомментировали в NASA.
"Если измерения верны, это действительно экстремальные и чрезвычайно опасные уровни твердых частиц для городских районов. 24-часовой средний предел Агентства по охране окружающей среды США составляет, например, 150 микрограммов на кубический метр для PM10", - сказал Томас Гилл, ученый-атмосферник из Техасского университета в Эль-Пасо.
"Самые высокие почасовые концентрации, которые я когда-либо видел, зарегистрированные в Эль-Пасо, штат Техас - возможно, самом пыльном городе США - составляют около 5000 микрограммов на кубический метр PM10. Таким образом, эти уровни в Узбекистане примерно в четыре раза хуже, чем я когда-либо видел в Эль-Пасо. Это могут быть одни из самых высоких значений PM10, когда-либо измеренных для атмосферного воздуха в городских районах", - добавил ученый.
Изображение NASA Earth Observatory было сделано 5 ноября 2021 года спектрорадиометром среднего разрешения (MODIS) на спутнике NASA Terra.
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149067/dust-blankets-tashkent
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