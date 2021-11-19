За время пандемии материнская смертность в Казахстане выросла в три раза

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danilov 19 Ноября 2021 в 13:39:13
«Пневмония, которая была вызвана коронавирусом, у беременных протекала молниеносно в тяжелой форме. Вторая причина – дисбаланс в здравоохранении – непрямое воздействие COVID-19, когда было перепрофилирование больниц, сложности в скорой помощи, а также женщины боялись обращаться в женские ассоциации», – считает эксперт.
За время пандемии материнская смертность в Казахстане выросла почти в 3 раза. Пик роста пришелся на лето 2020 года. А в разрезе регионов наибольший уровень был зафиксирован в Северо-Казахстанской области.
В период пандемии 2020 году в стране зарегистрировано 10 259 беременных, инфицированных COVID-19 и пневмоний, что составило 5% из всего зарегистрированных случаев. Из них 29% женщин находились в крайне тяжелом состоянии (2971), 99,2% выздоровели (9852), 0,8% с летальным исходом.
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