В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
danilov 29 Ноября 2021 в 10:21:37
По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Причиной ЧП, по словам замгенпрокурора Дмитрия Демешина, стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.
О том, что на предприятии погибли 52 человека, накануне рассказали в администрации Беловского городского округа Кемеровской области.
Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.
В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.
Кроме того, при спасении горняков пострадали 11 спасателей: у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, остальные отравились продуктами горения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.
Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.