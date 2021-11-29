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ЧП
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
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danilov 29 Ноября 2021 в 10:21:37
По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Причиной ЧП, по словам замгенпрокурора Дмитрия Демешина, стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

О том, что на предприятии погибли 52 человека, накануне рассказали в администрации Беловского городского округа Кемеровской области.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Кроме того, при спасении горняков пострадали 11 спасателей: у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, остальные отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 29.11.2021 в 13:06:44   # 787067
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Задержанный в Кузбассе директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте холдинговой компании СДС, в состав которой входит шахта. Внимание на это обращает ТАСС.


https://www.znak.com/2021-11-26/zaderzhannyy_direktor_shahty_listvyazhnaya_byl_priznan_luchshim_rukovoditelem_shahty_2021_goda
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  Ара горный 29.11.2021 в 13:09:01   # 787068
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