В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

Задержанный в Кузбассе директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте холдинговой компании СДС, в состав которой входит шахта. Внимание на это обращает ТАСС.