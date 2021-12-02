Первая в мире страна начала готовиться к переезду из-за климата

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GoodZone 02 Декабря 2021 в 19:12:00
По словам министра, власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления: территория острова будет затоплена Мировым океаном и окажется непригодной для жизни.
Если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов. Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. "На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.
В стране уже начали подготовку к подобной ситуации, власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права.
"Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте", - отметил министр. В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.
Ранее Саймон Кофе записал обращение для климатического саммита ООН в Глазго (COP26), стоя в деловом костюме по колено в воде.
Разлетевшиеся по всему миру кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким способом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня Мирового океана из-за климата.
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