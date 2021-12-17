ЧП на ГЛК Каракол

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Цитата: kkafp от 17.12.2021 13:41:27
Фазы поменяли местами? Как вариант отключили электроэнергию, после переключения на автономный генератор оказалось, что фазировка не совпадает?
Фазы поменяли местами? Как вариант отключили электроэнергию, после переключения на автономный генератор оказалось, что фазировка не совпадает?
там всегда 2-3 операторов, отключили бы питание, у них большая красная кнопка аварийного отключения.
Скорее питание отключили, а т.к. одна сторона загружена, потащило назад...