 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
ЧП на ГЛК Каракол
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Декабря 2021 в 18:48:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 17.12.2021 в 19:41:27   # 787798
Фазы поменяли местами? Как вариант отключили электроэнергию, после переключения на автономный генератор оказалось, что фазировка не совпадает?
поощрить | покарать
  DuMoH 17.12.2021 в 21:57:27   # 787805
Цитата: kkafp от 17.12.2021 13:41:27
Фазы поменяли местами? Как вариант отключили электроэнергию, после переключения на автономный генератор оказалось, что фазировка не совпадает?

там всегда 2-3 операторов, отключили бы питание, у них большая красная кнопка аварийного отключения.
Скорее питание отключили, а т.к. одна сторона загружена, потащило назад...
поощрить | покарать
  acid 17.12.2021 в 21:59:40   # 787806
я не понял... для быдла объясните? ЧТо случилось? Мажоры нажрались и попадали с качелей?
поощрить | покарать
  bolatbol 17.12.2021 в 22:42:21   # 787807
Аварийный тормоз не сработал, карусель раскрутилась с большой скоростью из за массы сидящих наверху лыжников. Сходить было опасно, сиденья могли сбить. Парни помогали слезть безопасно
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь