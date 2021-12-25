Массовая авария на трассе Алматы Хоргос

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danilov 25 Декабря 2021 в 17:44:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 25.12.2021 14:15:49
У этих долбозвонов глаза на ж**пе?
У этих долбозвонов глаза на ж**пе?
Здесь проблема не с глазами а с количеством извилин в бараньих головах .
Цитата: KAN13 от 25.12.2021 15:33:23
Здесь проблема не с глазами а с количеством извилин в бараньих головах .
Цитата: старик от 25.12.2021 14:15:49
У этих долбозвонов глаза на ж**пе?
У этих долбозвонов глаза на ж**пе?
Здесь проблема не с глазами а с количеством извилин в бараньих головах .
Можно быть профессором и иметь 20 лет водительского стажа, но не попадать в туман.
Еду я как то ночью с Арыси, встречных нет, топлю на дальнем. И вдруг туман, не видно ни зги. Сбросил скорость до 40, ничего не вижу, даже дорогу. Птф нет. Случайно нажал на ближний. И, оказывается, на ближнем лучше видно дорогу. Поехал на ближнем.
Но топить нельзя, там могут быть лошади, трактор, авария, надо ехать со скоростью, позволяющей мгновенную остановку.
Цитата: Джимбо от 25.12.2021 15:55:51
Не "тоқта" орать надо, а аварийные знаки выше по дороге выставлять метров 50-100-150. И да в тумане нельзя топить, даже если ехать далеко. Опасно, людей жалко.
Не "тоқта" орать надо, а аварийные знаки выше по дороге выставлять метров 50-100-150. И да в тумане нельзя топить, даже если ехать далеко. Опасно, людей жалко.
Действительно можно же встать выше по трассе и предупреждать всех, а не стоять и снимать это месиво(((
Чуть поумничаю. Стаж большой. В туман - только ближний и ПТФ, если есть. В том числе и задние, а они почти на всех машинах сейчас стоят.На передних ПТФ и ближнем лампы с температурой 3600К, они дают желтоватый свет, который не поглощается водой и туманом. И никаких LED. Скорость - на минимум.
Ну а дальше - дороги - зеркало страны. Резина - гавно. 90% - китайская липучка чаще всего полулысая с разбора. На совести водителей - оленей. Машина дороже комплекта покрышек, каспирассрочка в помощь, если сразу купить напрягает. Аварийку вытащить из багажника и выставить за 100 метров до того как, или нет её, или чика не срабатывает. Тут "тохта!!!" не помогает...
Качество дороги - отврат. Ну не катит бетон в нашем климате. Чёрный лёд - явление обыденное у нас. Причём его трудно отличить от просто мокрой дороги и он ложится кусками. Не сразу поймёшь, есть он или нет. А бетон, во-первых, крепкий и надеяться на шипованную резину не стОит. Не заходит шип в бетон, царапается и всё. Держак очень слабый. Липучка - ещё хуже, едешь, как на лыжах. Во-вторых, бетон потихоньку полируется в местах постоянного торможения до зеркала, а на таком "покрытии" и гололеда не надо, слегка смочи, и всё. Кто в Туркестан ездит, знает, как располированы перекрёстки. Только крупнозернистый асфальт или асфальтобетон, но чтобы щебень был нужной фракции. Короче, все минусы сложились и получили, что и должны были получить.
Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
Ара горный 26.12.2021 в 11:14:09 # 788045
Случайно нажал на ближний. И, оказывается, на ближнем лучше видно дорогу. Поехал на ближнем.
Где и когда вы права покупали? По ходу через кокешку "па свойски" недорого вышло. Судя по всему, за руль вы сели не так давно. Все кто получал права в совке, про пользование фарами в туман, в дождь, снегопад, это знали уже в теории.
И только такие дятлы как вы прут на дальнем и днем в городе, и ночью на освещенном проспекте, не переключаются на ближний когда настигают попутный транспорт. Щайнек одним словом.
Теорию сдал на советском типа компьютере на "5" в 1990 году. Препод ДОСААФ достал типовые билеты, там были перекрестки, знаки, но тумана не было.
Тогда не штрафовали за ремень и днем не включали фары. Ночных поездок было мало, поэтому за ними я не очень следил. Ближний мой слепил встречных, и когда они моргали, я вежливо показывал им дальний, давая понять, что фары нерегулирумые. Сейчас регулируются, но лучше их поднять, потому что встречные братишки ставят какие-то прожекторы и ни хера не видно. А когда взаимная слепота, то снижается скорость и аварийность.
Цитата: bolatbol от 26.12.2021 07:02:34
горный 26.12.2021 в 11:14:09
Теорию сдал на советском типа компьютере на "5" в 1990 году. Препод ДОСААФ достал типовые билеты, там были перекрестки, знаки, но тумана не было.
Тогда не штрафовали за ремень и днем не включали фары. Ночных поездок было мало, поэтому за ними я не очень следил. Ближний мой слепил встречных, и когда они моргали, я вежливо показывал им дальний, давая понять, что фары нерегулирумые. Сейчас регулируются, но лучше их поднять, потому что встречные братишки ставят какие-то прожекторы и ни хера не видно. А когда взаимная слепота, то снижается скорость и аварийность.
горный 26.12.2021 в 11:14:09
Теорию сдал на советском типа компьютере на "5" в 1990 году. Препод ДОСААФ достал типовые билеты, там были перекрестки, знаки, но тумана не было.
Тогда не штрафовали за ремень и днем не включали фары. Ночных поездок было мало, поэтому за ними я не очень следил. Ближний мой слепил встречных, и когда они моргали, я вежливо показывал им дальний, давая понять, что фары нерегулирумые. Сейчас регулируются, но лучше их поднять, потому что встречные братишки ставят какие-то прожекторы и ни хера не видно. А когда взаимная слепота, то снижается скорость и аварийность.
Вам бы, "уважаемый", на ПДД что ли пересдать. Чем о воссозданий Совка мечтать.
в досаафе он права покупал, нашел чем хвастать...
Лучшим из уроков является живой пример. Если хотите проявить наставления в наше время самым эффективным будет снять видео-урок с разбором всех ошибок.
Всем терпения и внимательности на дорогах.
Цитата: Absolute от 26.12.2021 14:32:18
разве можно убедить мало опытного или без опыта водителя ?
разве можно убедить мало опытного или без опыта водителя ?
Как? Он же тут пиздился своим оверохуенным стажем?
А снимать видео для него никто здесь не будет. Ему надо, пусть сам и переучивается. Не хочет переобучаться, разобьется нах, и всем кроме его родных на него будет пох.