Массовая авария на трассе Алматы Хоргос

горный 26.12.2021 в 11:14:09Теорию сдал на советском типа компьютере на "5" в 1990 году. Препод ДОСААФ достал типовые билеты, там были перекрестки, знаки, но тумана не было.Тогда не штрафовали за ремень и днем не включали фары. Ночных поездок было мало, поэтому за ними я не очень следил. Ближний мой слепил встречных, и когда они моргали, я вежливо показывал им дальний, давая понять, что фары нерегулирумые. Сейчас регулируются, но лучше их поднять, потому что встречные братишки ставят какие-то прожекторы и ни хера не видно. А когда взаимная слепота, то снижается скорость и аварийность.