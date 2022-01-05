Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан надо нейтрализовать деятельность семьи.Перестанут кровь сосать у Казахстана - уже легче.Вот это будет круто и действенно. А гнобить весь народ для обеспечения процветания одной семьи - это холуйство.