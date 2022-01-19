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Суточный рекорд обновил Казахстан по короне
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danilov 19 Января 2022 в 10:07:49
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 874 новых случая коронавируса, сообщает МВК. Это новый рекордный прирост за сутки.

В столице остается самая высокая заражаемость – 4 874 случая за сутки. В Карагандинской области – 2 669 случаев, в Алматы – 1 580, в Атырауской области – 584, в Павлодарской области – 515, в Шымкенте – 450, в Западно-Казахстанской области – 440, в Акмолинской области – 420, в Восточно-Казахстанской области – 394, Актюбинской области – 366, в Алматинской области – 329, в Костанайской области – 291, в Кызылординской области – 236, в Жамбылской области – 233, в Мангистауской области – 233, в Северо-Казахстанской области – 143, в Туркестанской области – 117.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 19.01.2022 в 10:11:45   # 789243
рекорТ
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  Пришелец 19.01.2022 в 12:27:02   # 789251
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  Пришелец 19.01.2022 в 12:28:05   # 789252
Антон блин как так то
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  Jiggy 19.01.2022 в 12:38:56   # 789253
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