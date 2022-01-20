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danilov 20 Января 2022 в 08:58:32
Почти 16 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за минувшие сутки - это новый рекорд суточного прироста с начала пандемии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 20.01.2022 в 11:35:58   # 789302
поздно уже, омикрон повсюду
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