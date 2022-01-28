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ЧП
Названа причина отключения электроэнергии на юге Казахстана
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danilov 28 Января 2022 в 11:26:49
25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой, – говорится в заявлении АО «KEGOC».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 28.01.2022 в 12:00:07   # 789805
У соседа коротнуло мы без света. Предохранители на такие нагрузки ставить нужно-можно?
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  bolatbol 28.01.2022 в 14:56:03   # 789809
Пинали тут Ала, банили, теперь спросить не у кого. Скорее всего должна быть защита. Но ее надо периодически проверять на работоспособность, со временем могут окислиться контакты, ослабнуть пружины в реле, заржаветь и заклинуть исполнительные механизмы. Судя по тому, что не сработало аварийное отключение, профилактические работы не проводились, их не было в графике, работники были сокращены, оборудование не поверялось и не заменялось по истечению сроков.
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  Dimmon 28.01.2022 в 15:22:02   # 789811
верните Ала на 10 мин, он успеет прокомментировать)))
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  jumanjiqz 28.01.2022 в 16:09:23   # 789821
Бля, пол дня только электричеств не было, а столько воя и нытья, прям как апокалипсис для некоторых! Как раньше люди без света жили?!
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