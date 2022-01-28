Названа причина отключения электроэнергии на юге Казахстана
danilov 28 Января 2022 в 11:26:49
25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой, – говорится в заявлении АО «KEGOC».