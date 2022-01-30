Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

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Софруджу 30 Января 2022 в 19:27:37
"Сегодня, 28 января, около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. <...> Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось", – говорится в публикации.
В пресс-службе уточнили, что медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил – работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.
Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее только ушибов после падения с высоты в пять метров.
"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку", – отметили в пресс-службе.
В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Девочка находится под наблюдением врачей.
Осенью прошлого года в зоопарке "Тайган" в Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Сообщалось, что мать сама поднесла ребенка вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение.
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/28012022/202271
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