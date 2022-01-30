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Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента
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Софруджу 30 Января 2022 в 19:27:37
Посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю. Об этом пресс-служба зоосада рассказала в своем телеграм-канале.

"Сегодня, 28 января, около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. <...> Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось", – говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил – работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.

Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее только ушибов после падения с высоты в пять метров.

"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Девочка находится под наблюдением врачей.

Осенью прошлого года в зоопарке "Тайган" в Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку. Сообщалось, что мать сама поднесла ребенка вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение.

https://www.m24.ru/news/proisshestviya/28012022/202271
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 31.01.2022 в 11:08:45   # 789897
До конца не понятно, как это случилось. Специально или случайно это вышло не знаю, но без ЯЖМАТЬ здесь не обошлось... дура, хорошо, что медведь умнее ее оказался (или просто сытый).
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  Маке0912 31.01.2022 в 18:59:31   # 789928
Женщина дура ненормальная. Медведь молодец. Не тронул ребёнка.
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