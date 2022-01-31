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В Туркестанской области при пожаре погибло более 1 000 голов овец
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danilov 31 Января 2022 в 13:07:03
31 января 2022 года в 7.15 часов на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 5 км от с.Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения содержалось мелко-рогатый скот, на втором этаже складированное сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружен труп пастуха.
Пожар локализован в 09.37 часов, ликвидирован в 10.23 часов. Площадь пожара составила 781 кв. метров. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и 4 единиц техники ДЧС Туркестанской области.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Пресс-служба МЧС РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 31.01.2022 в 15:22:55   # 789916
ждём очередное подорожание цен на баранину
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  Dragon 31.01.2022 в 15:32:46   # 789917
Цитата: гримм от 31.01.2022 09:22:55
ждём очередное подорожание цен на баранину


Эта одна кошара, а в Шаяне других хватает. И это не говоря о целой области. Не думаю, что подорожает мясо.
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  troll 31.01.2022 в 15:42:57   # 789921
Quote:
Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут

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  Аристарх 31.01.2022 в 16:43:19   # 789923
Наверняка поджог. Как же рука поднялась?!
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