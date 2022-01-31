В Туркестанской области при пожаре погибло более 1 000 голов овец

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danilov 31 Января 2022 в 13:07:03
В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружен труп пастуха.
Пожар локализован в 09.37 часов, ликвидирован в 10.23 часов. Площадь пожара составила 781 кв. метров. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и 4 единиц техники ДЧС Туркестанской области.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Пресс-служба МЧС РК
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Цитата: гримм от 31.01.2022 09:22:55
ждём очередное подорожание цен на баранину
ждём очередное подорожание цен на баранину
Эта одна кошара, а в Шаяне других хватает. И это не говоря о целой области. Не думаю, что подорожает мясо.
Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут