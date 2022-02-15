Один человек погиб в результате взрыва в школьной котельной в Туркестанской области
danilov 15 Февраля 2022 в 11:28:23
15.02. в 08-50 УКС поступило сообщение о том что 15.02. в 08-05 Сайрамский р-н, с/о Кайнар булак, н/п Ошакты ул. Рыскулова 19а. на территорий малокомплектной средней школа им. Курмангазы в отдельно стоящем котельном помещений произошел взрыв парового котла (на твердом топливе) без горения, с разрушением крыши на площади 20 кв.м. (общая площадь 20 кв.м стены кирпичные, крыша бетонная плита, одноэтажная). Противопожарная служба не вызывалась. В результате происшествия на месте скончалься кочегар 1963 г.р.
Выезжали: ДЧС (7 сотрудников и 2 ед. техники), ДП (8 сотрудников и 2 ед.техники)