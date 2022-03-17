Названа причина блэкаута на юге Казахстана в январе

Zoggyla 17.03.2022 в 09:51:40 # 794920Я немного не об этом... "Причиной аварии стало отключения в энергосистеме Узбекистана" - интересно как Узбекистан бы отреагировал, если бы с нашей стороны это произошло... Ведь изначально они ушли в глухой отказ и нас обвинили, вроде так было дело.