Названа причина блэкаута на юге Казахстана в январе

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danilov 17 Марта 2022 в 07:46:26
«Причиной аварии стало отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11:59 нст произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ «Ташкент» (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500 кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)», - указывается в сообщении.
Противоаварийная автоматика электрических сетей KEGOC и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. «Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены», - пояснили в компании.
В KEGOC уточнили, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа. В НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток.
https://kapital.kz/gosudarstvo/103839/nazvana-prichina-bl-ekauta-na-yuge-kazakhstana-v-yanvare.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 17.03.2022 03:30:45Для того чтобы при работе системной автоматики обеспечить минимум потерь электроснабжения, необходимы резервные мощности, резервирование потребителей 1й категории и наличие автономных источников электроснабжения на особоопасных производствах и производствах, где недоотпуск электроэнергии может вызвать массовый брак и необратимые технологические нарушения. Автоматика сработала штатно, а вот причина ее срабатывания вопрос риторический. Это могут быть атмосферные явления, животные и несвоевременное проведение плановых работ по ремонту. Из перечисленного только в последнем случае имеют место быть виноватые.
А кто и как за это ответит? Или "ну всякое бывает" прокатит?
А кто и как за это ответит? Или "ну всякое бывает" прокатит?
Я немного не об этом... "Причиной аварии стало отключения в энергосистеме Узбекистана" - интересно как Узбекистан бы отреагировал, если бы с нашей стороны это произошло... Ведь изначально они ушли в глухой отказ и нас обвинили, вроде так было дело.
Цитата: GoodZone от 17.03.2022 03:56:17Вообще-то объединенные системы электроснабжения регламентируют свои границы ответственности и взаимоотношения специальными соглашениями, документами и то что очевидно инженерам и техническим руководителям, совсем не ясно властьпридержащим и всяким блогерам. Бла-бла в таких ситуациях - это белый шум. Специалисты четко понимают в чем причины и каковы последствия могут быть и оперативно решают поставарийные ситуации, а ложь и вонь со стороны дилетантов - неизбежность. Так ведь всегда происходит, чему удивляться?
Zoggyla 17.03.2022 в 09:51:40 # 794920
Я немного не об этом... "Причиной аварии стало отключения в энергосистеме Узбекистана" - интересно как Узбекистан бы отреагировал, если бы с нашей стороны это произошло... Ведь изначально они ушли в глухой отказ и нас обвинили, вроде так было дело.
Zoggyla 17.03.2022 в 09:51:40 # 794920
Я немного не об этом... "Причиной аварии стало отключения в энергосистеме Узбекистана" - интересно как Узбекистан бы отреагировал, если бы с нашей стороны это произошло... Ведь изначально они ушли в глухой отказ и нас обвинили, вроде так было дело.