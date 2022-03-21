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В Китае разбился Boeing - на борту было 133 пассажира
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danilov 21 Марта 2022 в 14:40:42
В Китае произошла авиакатастрофа, в результате которой могли погибнуть более 130 человек.
На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737, сообщило национальное телевидение КНР, передает РИА Новости.
"Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР", — говорится в сообщении.
Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы.
Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ka3ax001 21.03.2022 в 23:17:30   # 795405
Председателю КНР путлер выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…
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  GoodZone 21.03.2022 в 23:19:28   # 795406
Цитата: ka3ax001 от 21.03.2022 17:17:30
Председателю КНР путлер выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…

Путиноидальная болезнь прогрессирует...

А байден что сказал по этому поводу? Ничего? ему плевать на 130 жизней... Или "выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…"
Вы вообще понимаете, что любую ситуацию можно вывернуть в любую сторону? Собственно вы этим и занимаетесь... Дебилизм... и вы в нем участвуете, поздравляю...
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  Ал 21.03.2022 в 23:22:43   # 795407
Скакун, западные партнеры тоже, в частности по украинским, гражданам крокодиловы слезы льют, а ты на своем обидчике зациклился.



Пы.Сы.
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  Zoggyla 21.03.2022 в 23:27:37   # 795408
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
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  GoodZone 21.03.2022 в 23:29:34   # 795409
Цитата: Zoggyla от 21.03.2022 17:27:37
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах

Да, политика, та еще проститутка .
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  Ал 21.03.2022 в 23:32:04   # 795410
Цитата: Zoggyla от 21.03.2022 17:27:37
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
Та ни, лично я разогнавшегося "в карьер" провокатора "ватников" стреножу.

А под другим обсуждением я тебе тематические песенки оставил...
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  Zoggyla 21.03.2022 в 23:35:27   # 795413
Ну тогда, споем...
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  Ал 21.03.2022 в 23:44:19   # 795416

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  Zoggyla 21.03.2022 в 23:50:15   # 795417
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  Маке0912 22.03.2022 в 01:20:22   # 795433
Опять Ал здесь всё загадил.
Просто соболезнуем родным и близким.
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