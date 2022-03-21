В Китае разбился Boeing - на борту было 133 пассажира

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danilov 21 Марта 2022 в 14:40:42
На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737, сообщило национальное телевидение КНР, передает РИА Новости.
"Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР", — говорится в сообщении.
Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы.
Известно, что на месте крушения начался лесной пожар.
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Цитата: ka3ax001 от 21.03.2022 17:17:30
Председателю КНР путлер выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…
Председателю КНР путлер выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…
Путиноидальная болезнь прогрессирует...
А байден что сказал по этому поводу? Ничего? ему плевать на 130 жизней... Или "выразил свои соболезнования, лицемер всем видом хочет показать, что человеческие жизни для него являются главной ценностью…"
Вы вообще понимаете, что любую ситуацию можно вывернуть в любую сторону? Собственно вы этим и занимаетесь... Дебилизм... и вы в нем участвуете, поздравляю...
Пы.Сы.
Цитата: Zoggyla от 21.03.2022 17:27:37
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
Да, политика, та еще проститутка .
Цитата: Zoggyla от 21.03.2022 17:27:37Та ни, лично я разогнавшегося "в карьер" провокатора "ватников" стреножу.
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
О! Здесь пытаются чего-то кому-то объяснить и переубедить! Бросайте это занятие, поговорите лучше о женщинах
А под другим обсуждением я тебе тематические песенки оставил...
Просто соболезнуем родным и близким.