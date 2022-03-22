Погрузку нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановили

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danilov 23 Марта 2022 в 16:58:55
"На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью", - сказал он. При этом прием нефти из трубопровода пока продолжается в сниженном режиме, но свободных емкостей в резервуарном парке осталось до конца суток - после этого прокачка также будет остановлена, добавил Горбань.
https://tass.ru/proisshestviya/14156285
Казахстан прорабатывает альтернативные варианты экспорта нефти после аварии на КТК
"В настоящее время министерство энергетики ведет консультации с КТК о сроках возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении.
https://tass.ru/ekonomika/14153483?
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