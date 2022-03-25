Ситуация на КТК

мнение азербайджанцев
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Казахстан прогадал, потому что не послушался Азербайджана
Влияние войны в Украине на глобальную экономику сказывается с первых же дней российского вторжения. Но, как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают ее ближайшие партнеры – страны СНГ.
Хотя, даже несмотря на точность этих прогнозов, мало кто мог предугадать реальные масштабы экономических ударов, которые обрушились на государства, входящие в Содружество Независимых Государств.
И если в начале казалось, что таким нефтегазодобывающим странам, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, сравнительно легко удастся пережить глобальный экономический кризис, спровоцированный войной в Украине, то сегодня уже очевидно, насколько иллюзорными были эти прогнозы.
После решения коллективного Запада наложить эмбарго и ввести ряд других ограничений на экспорт российских углеводородов стало ясно, что наиболее ощутимо пострадает Казахстан, углеводородный экспорт которого крепко привязан к российской системе переработки и логистике. Не случайно нынешняя приостановка экспорта казахстанского газа по Черному морю (официальное объяснение Москвы – «неблагоприятные погодные условия») никого не удивила.
Оставим специалистам по международному праву разбираться, почему Казахстан стал жертвой санкций Евросоюза, наложенных на экспорт только российского и никакого другого газа. Отметим лишь, что на этом малоприятном для Астаны фоне приходится вновь говорить о стратегической важности диверсификации экспортных маршрутов, в которой, в отличие от Казахстана, преуспел Азербайджан.
Как известно, казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям.
В свою очередь, Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать эту форму зависимости от России. Имея возможность беспрепятственно переправлять свою нефть через тот же Новороссийск, Азербайджан вначале проложил другой маршрут – до грузинского порта Супса, а спустя еще несколько лет получил в пользование основной экспортный маршрут для своей нефти – трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (ВТС).
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Конечно, все это стоило очень больших трудов и весьма значительных расходов. Однако Баку пошел на это и, как говорится, не прогадал. Сегодня Азербайджан может экспортировать свою нефть тремя направлениями – на Север через Россию, на Запад через Грузию и непосредственно в Турцию по трубопроводу ВТС. Из них наиболее проблемный и малоиспользуемый – это северный маршрут, через Новороссийский терминал. И дело не столько в сложных погодных условиях в этой части акватории Черно моря, сколько в многочисленных препонах, которые Москва постоянно чинит Азербайджану.
Официальный Баку, чтобы окончательно не испортить отношений с Россией, экспортирует через Новороссийск минимальные объемы нефти – порядка 200–250 тысяч тонн в год. Основной поток «черного золота» идет в турецкий Джейхан на побережье Средиземного моря. Здесь удобный порт, почти идеальные погодные условия, все возможности для швартовки крупнотоннажных танкеров и, главное, никакого политического давления, поскольку все спорные моменты участники проекта ВТС в лице Азербайджана, Грузии и Турции уже давно урегулировали.
Все это время Казахстан покорно следовал изначально навязанным маршрутом через Новороссийск. За 30 лет независимости Казахстан был неизменно искренен в отношениях с Россией и, как правило, учитывал интересы Москвы, порой даже в ущерб собственным.
Правда, был момент, когда Астана попыталась начать прокачку нефти по ВТС. Однако стороны по непонятным причинам (официально говорилось, что не сошлись в цене, но это только версия) так и не договорились. Не исключено, что решающую роль сыграла «настоятельная просьба» Москвы.
Та же участь постигла и казахстанский газ, по запасам которого он занимает 22-е место в мире и третье – в СНГ вслед за Россией и Туркменистаном. Основной рынок сбыта казахстанского газа – Китай. После запуска магистрального газопровода в Поднебесную его экспорт увеличился за последние четыре года почти в пять раз – с 1,5 миллиарда кубометров в 2017 году до 7,3 млрд кубометров – в 2021-м. В перспективе же Казахстан может увеличить экспорт в КНР до 10 миллиардов кубометров.
В то же время важно учитывать, что основные объемы добываемого в Казахстане газа приходятся на совместную казахстанско-российскую компанию, которая также продала в прошлом году в Россию более трех миллиардов кубометров. Скупаемый по дешевке казахстанский газ Москва втридорога продавала потом в Европу. Теперь же, после санкционных ограничений, эти три миллиарда кубометров никому не нужны – Москве бы свой газ суметь продать!
Аналогичная история приключилась ранее и с туркменским газом. Россия покупала его у Ашхабада по 40 долларов за 1 000 кубометров, после чего перепродавала его в Европу в два-три раза дороже. Когда же Туркменистан поднял ценовой вопрос и заговорил о проблемах транзита через Россию, «неожиданно» произошла крупная авария на магистральном газопроводе, и туркменское «голубое топливо» оказалось заблокированным.
В такую же игру втянут сегодня и Казахстан. Остается только не без искреннего сожаления вспоминать, что Баку предлагал в свое время Казахстану экспортировать углеводороды по отлаженной и современной инфраструктуре Азербайджана. Безусловно, это принесло бы Азербайджану ощутимые дивиденды, но Казахстан в любом случае выиграл бы от этой кооперации несравненно больше. Не говоря уже о том, что смог бы раз и навсегда диверсифицировать экспортные маршруты для своих углеводородов.
Однако в Астане решили в очередной раз продемонстрировать лояльность Москве, а потому от предложения Баку отказались.
Похоже, реальную цену своей стратегической ошибки Астане еще только предстоит узнать…
https://haqqin.az/multimedia/239438
с интернетом дела не лучше чем с КТК
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КАК ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СВЯЗАН С КАЗАХСТАНОМ?
Казахстан подключен к интернету через Россию, а та — через точки обмена трафиком в Европе.
— Не менее 95 процентов интернет-трафика в Казахстане проходит через Россию, — говорит директор Internet Society Kazakhstan Талгат Нурлыбаев.
ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА, ЕСЛИ РОССИЯ ИЗОЛИРУЕТСЯ ОТ МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА?
По мнению экспертов, маловероятно, что крупнейшие мировые провайдеры отключат Россию от интернета, поскольку это было бы равносильно тому, чтобы оставить и без того оказавшееся в ловушке население России без альтернативной информации.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Может ли Россия вместе с собой отключить и Казахстан от глобального интернета?»
В ответе «Казахтелекома» на запрос Азаттыка говорится, что, если Россия перейдет на автономный интернет, это не отразится на доступе к Сети в Казахстане, поскольку в нашу страну интернет доставляется в том числе и «транзитом» через территорию России с точкой терминации в Европе.
В «Казахтелекоме» говорят, что для минимизации рисков увеличивают и масштабируют присутствие за рубежом. Так компания намерена организовать отказоустойчивую сетевую архитектуру за пределами Казахстана, используя альтернативные маршруты, позволяющие обеспечить соединение без транзитных автономных систем и операторов.
В Beeline Kazakhstan, у которого в стране более 10 миллионов пользователей, сообщили Азаттыку, что отказ России от использования глобального интернета не повлияет на клиентов Beeline в Казахстане.
«Билайн Казахстан» совместно с TNS-Plus (обе компании входят в группу компаний VEON) развили разветвленную магистральную сеть с подключением ко многим крупным провайдерам в соседних странах. Это означает, что, если по какой-то причине один из доступных каналов (например, российский) не будет обеспечивать достаточный уровень качества, трафик будет направлен через другие страны (Китай, Европу).
Однако эксперты считают, что подключение через Китай не станет альтернативой трафику из России и в этом случае скорость интернета существенно снизится.
По словам Мадори, транзит интернета в Казахстан через China Telecom незначителен.
— Это [заявление вице-министра] показывает его некомпетентность. Оно удручает. Чиновники абсолютно не понимают проблему, во-вторых, не осознают серьезность положения Казахстана. Во-первых, есть китайский фаервол (система, блокирующая западные социальные сети и сайты), но, даже если бы его не было, было бы не очень хорошо, потому что будут большие задержки. До Европы и до Америки через Китай и через Тихий океан — это довольно большой промежуток даже для электромагнитных сигналов, которые идут по кабелю интернета. Всё равно будут большие задержки, и будет дорого, — говорит Талгат Нурлыбаев.
Это означает, что, если Россия отключится от глобального интернета, все страны Центральной Азии могут остаться вне Сети.
Мадори говорит, что Россия вряд ли изолирует себя от глобального интернета, но, если откажется, «это будет катастрофа для всей Центральной Азии».
По словам Мадори, если основные провайдеры интернет-транзита в России перестанут работать или Россия перестанет работать, Казахстан, как и Россия, будет отрезан от глобального интернета.
— Поскольку Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подключаются к мировому интернету через Казахстан, эти страны также будут отключены от глобального интернета, — говорит он.
https://rus.azattyq.org/a/31767819.html