Ситуация на КТК

мнение азербайджанцев



Quote: Казахстан прогадал, потому что не послушался Азербайджана

Влияние войны в Украине на глобальную экономику сказывается с первых же дней российского вторжения. Но, как и предупреждали международные эксперты, от навязанной Россией войны больше всех пострадают ее ближайшие партнеры – страны СНГ.



Хотя, даже несмотря на точность этих прогнозов, мало кто мог предугадать реальные масштабы экономических ударов, которые обрушились на государства, входящие в Содружество Независимых Государств.



И если в начале казалось, что таким нефтегазодобывающим странам, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, сравнительно легко удастся пережить глобальный экономический кризис, спровоцированный войной в Украине, то сегодня уже очевидно, насколько иллюзорными были эти прогнозы.

После решения коллективного Запада наложить эмбарго и ввести ряд других ограничений на экспорт российских углеводородов стало ясно, что наиболее ощутимо пострадает Казахстан, углеводородный экспорт которого крепко привязан к российской системе переработки и логистике. Не случайно нынешняя приостановка экспорта казахстанского газа по Черному морю (официальное объяснение Москвы – «неблагоприятные погодные условия») никого не удивила.



Оставим специалистам по международному праву разбираться, почему Казахстан стал жертвой санкций Евросоюза, наложенных на экспорт только российского и никакого другого газа. Отметим лишь, что на этом малоприятном для Астаны фоне приходится вновь говорить о стратегической важности диверсификации экспортных маршрутов, в которой, в отличие от Казахстана, преуспел Азербайджан.



Как известно, казахи долгие годы использовали для экспорта своей нефти маршрут КТК («Каспийский транспортный консорциум»). По нему «черное золото» Казахстана поступало в порт Новороссийск, а оттуда танкерами через Черное море, доставлялось европейским потребителям.



В свою очередь, Азербайджан благодаря стратегической прозорливости Гейдара Алиева сумел избежать эту форму зависимости от России. Имея возможность беспрепятственно переправлять свою нефть через тот же Новороссийск, Азербайджан вначале проложил другой маршрут – до грузинского порта Супса, а спустя еще несколько лет получил в пользование основной экспортный маршрут для своей нефти – трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (ВТС).





Quote: Конечно, все это стоило очень больших трудов и весьма значительных расходов. Однако Баку пошел на это и, как говорится, не прогадал. Сегодня Азербайджан может экспортировать свою нефть тремя направлениями – на Север через Россию, на Запад через Грузию и непосредственно в Турцию по трубопроводу ВТС. Из них наиболее проблемный и малоиспользуемый – это северный маршрут, через Новороссийский терминал. И дело не столько в сложных погодных условиях в этой части акватории Черно моря, сколько в многочисленных препонах, которые Москва постоянно чинит Азербайджану.



Официальный Баку, чтобы окончательно не испортить отношений с Россией, экспортирует через Новороссийск минимальные объемы нефти – порядка 200–250 тысяч тонн в год. Основной поток «черного золота» идет в турецкий Джейхан на побережье Средиземного моря. Здесь удобный порт, почти идеальные погодные условия, все возможности для швартовки крупнотоннажных танкеров и, главное, никакого политического давления, поскольку все спорные моменты участники проекта ВТС в лице Азербайджана, Грузии и Турции уже давно урегулировали.



Все это время Казахстан покорно следовал изначально навязанным маршрутом через Новороссийск. За 30 лет независимости Казахстан был неизменно искренен в отношениях с Россией и, как правило, учитывал интересы Москвы, порой даже в ущерб собственным.



Правда, был момент, когда Астана попыталась начать прокачку нефти по ВТС. Однако стороны по непонятным причинам (официально говорилось, что не сошлись в цене, но это только версия) так и не договорились. Не исключено, что решающую роль сыграла «настоятельная просьба» Москвы.



Та же участь постигла и казахстанский газ, по запасам которого он занимает 22-е место в мире и третье – в СНГ вслед за Россией и Туркменистаном. Основной рынок сбыта казахстанского газа – Китай. После запуска магистрального газопровода в Поднебесную его экспорт увеличился за последние четыре года почти в пять раз – с 1,5 миллиарда кубометров в 2017 году до 7,3 млрд кубометров – в 2021-м. В перспективе же Казахстан может увеличить экспорт в КНР до 10 миллиардов кубометров.



В то же время важно учитывать, что основные объемы добываемого в Казахстане газа приходятся на совместную казахстанско-российскую компанию, которая также продала в прошлом году в Россию более трех миллиардов кубометров. Скупаемый по дешевке казахстанский газ Москва втридорога продавала потом в Европу. Теперь же, после санкционных ограничений, эти три миллиарда кубометров никому не нужны – Москве бы свой газ суметь продать!



Аналогичная история приключилась ранее и с туркменским газом. Россия покупала его у Ашхабада по 40 долларов за 1 000 кубометров, после чего перепродавала его в Европу в два-три раза дороже. Когда же Туркменистан поднял ценовой вопрос и заговорил о проблемах транзита через Россию, «неожиданно» произошла крупная авария на магистральном газопроводе, и туркменское «голубое топливо» оказалось заблокированным.



В такую же игру втянут сегодня и Казахстан. Остается только не без искреннего сожаления вспоминать, что Баку предлагал в свое время Казахстану экспортировать углеводороды по отлаженной и современной инфраструктуре Азербайджана. Безусловно, это принесло бы Азербайджану ощутимые дивиденды, но Казахстан в любом случае выиграл бы от этой кооперации несравненно больше. Не говоря уже о том, что смог бы раз и навсегда диверсифицировать экспортные маршруты для своих углеводородов.



Однако в Астане решили в очередной раз продемонстрировать лояльность Москве, а потому от предложения Баку отказались.



Похоже, реальную цену своей стратегической ошибки Астане еще только предстоит узнать…

https://haqqin.az/multimedia/239438