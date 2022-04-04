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ЧП
В ВКО с рельсов сошли 18 вагонов поезда
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danilov 04 Апреля 2022 в 10:58:35
6 вагонов упали в реку.
Жертв и пострадавших нет. Устанавливаются причины аварии

Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 04.04.2022 в 11:00:52   # 796372
Причина аварии - тотальная коррупция.
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  KAN13 04.04.2022 в 11:53:12   # 796376

Судя по состоянию шпал , капитальный ремонт проводился в прошлом году .
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