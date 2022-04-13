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ЧП
В Туркестанской области в результате ДТП погибли 3 человека и 4 пострадали
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danilov 13 Апреля 2022 в 21:10:59
13.04.2022 года, примерно в 19.00 ч. вечера, в Сарыагашский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Сарыагаш-Шымкент. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативная группа, руководство районного отдела полиции и прокуратуры.



Установлено, что примерно в 19.00 ч. вечера, автобус марки «Yutong», в котором находились около 30 человек человек, двигался в направлении г. Шымкент. В это время, на встречную полосу выехала автомашина марки "Audi 100" и совершила лобовое столкновение с автобусом.

В результате ДТП, водитель автомашины "Audi 100" и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Ещё 4 пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших.

Полицейские Туркестанской области призывают водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Пресс-служба ДП Туркестанской области
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