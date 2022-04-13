Фрирайдеры из Франции попали под лавину в горах Казахстана

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danilov 14 Апреля 2022 в 16:12:48
Погибший фрирайдер был международным гидом, сертифицированным членом Международной федерации ассоциаций горных гидов IFMGA с опытом работы более 20 лет. В Казахстане он был впервые, а несчастный случай произошел на 5 день катаний группы в том районе.
После схода лавины в 12:25 ч. и сообщения в Спасательную службу, первого пострадавшего группа фрирайдеров своими силами нашла через 8 минут благодаря сигналу бипера в его куртке, через 5 минут обнаружили рюкзак второго с бипером, тело обнаружено не было, поиски продолжались. Спасатели прибыли в 17:00 ч. с поисковой собакой. Кинологи нашли тело погибшего в 17:30 ч.
Следует отметить, что в Казахстане период с апреля по май считается благоприятным для фрирайдинга. Хотя в большинстве случаев лавинная обстановка в высокогорье сохраняется удовлетворительная, однако ситуация в горной местности может меняться, в связи с разной экспозицией и погодными условиями.
В этой связи, обращаемся ко всем туристам с просьбой соблюдать требования безопасности в горах и рекомендации местных спасательных служб.
Kazakh Tourism выражает семье и близким погибшего искренние соболезнования.
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