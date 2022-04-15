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Крейсер "Москва" затонул
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danilov 15 Апреля 2022 в 09:42:39
Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AleksX 15.04.2022 в 09:54:31   # 796779
Опять какие то странные официальные версии, самим не смешно, такое выдавать?
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  spy 15.04.2022 в 10:05:12   # 796780
Улики утопили, чинушики зассали ВВП
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  Ара горный 15.04.2022 в 10:21:29   # 796781

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  Софруджу 15.04.2022 в 10:33:58   # 796784
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
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  AleksX 15.04.2022 в 11:05:24   # 796798
Цитата: Софруджу от 15.04.2022 04:33:58
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
причина повреждений то изначальная какая?
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  Ара горный 15.04.2022 в 12:52:55   # 796802
Цитата: AleksX от 15.04.2022 05:05:24
Цитата: Софруджу от 15.04.2022 04:33:58
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
причина повреждений то изначальная какая?


Курение в неположенных местах? Або все-таки Ніптуном вдарили в лівий борт, з наступним вибухом?
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