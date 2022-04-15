Крейсер "Москва" затонул

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danilov 15 Апреля 2022 в 09:42:39
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве.
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Ара горный 15.04.2022 в 10:21:29 # 796781
Цитата: Софруджу от 15.04.2022 04:33:58причина повреждений то изначальная какая?
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
Ара горный 15.04.2022 в 12:52:55 # 796802
Цитата: AleksX от 15.04.2022 05:05:24
Цитата: Софруджу от 15.04.2022 04:33:58причина повреждений то изначальная какая?
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
А я думаю, что просто повреждения оказались более серьёзными. Так ещё болтался наплаву, а при буксировке - уже всё
Курение в неположенных местах? Або все-таки Ніптуном вдарили в лівий борт, з наступним вибухом?