Парашютист зацепился

Мой призыв 2008-2009, за столь недолгое время всего 2 десантирования с Ми восьмого. Несмотря на это, был и один инцидент, когда срочнику "покоцало" вытяжной паращют задним винтом. Тем не менее все обошлось, запаса прочности даже поврежденного вытяжного хватило для вытяжения основного. Слава богу армейская техника предусматривает запас по данным вещам.