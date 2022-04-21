Парашютист зацепился

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Цитата: prosto13 от 21.04.2022 09:17:59
Мой призыв 2008-2009, за столь недолгое время всего 2 десантирования с Ми восьмого. Несмотря на это, был и один инцидент, когда срочнику "покоцало" вытяжной паращют задним винтом. Тем не менее все обошлось, запаса прочности даже поврежденного вытяжного хватило для вытяжения основного. Слава богу армейская техника предусматривает запас по данным вещам.
Мой призыв 2008-2009, за столь недолгое время всего 2 десантирования с Ми восьмого. Несмотря на это, был и один инцидент, когда срочнику "покоцало" вытяжной паращют задним винтом. Тем не менее все обошлось, запаса прочности даже поврежденного вытяжного хватило для вытяжения основного. Слава богу армейская техника предусматривает запас по данным вещам.
Странно, и очень ! МИ-8 говорите? Ну очень нужно сильно постараться чтоб попасть под хвостовой винт (рулевой винт). Дело в том, что там тяговый так вниз давит еле идешь чтобы спрыгнуть давит к полу, сразу вниз.
Очень похоже на сказку , если мы говорим о десантировании с парашютом!
Цитата: prosto13 от 21.04.2022 09:17:59
Мой призыв 2008-2009, за столь недолгое время всего 2 десантирования с Ми восьмого. Несмотря на это, был и один инцидент, когда срочнику "покоцало" вытяжной паращют задним винтом. Тем не менее все обошлось, запаса прочности даже поврежденного вытяжного хватило для вытяжения основного. Слава богу армейская техника предусматривает запас по данным вещам.
Мой призыв 2008-2009, за столь недолгое время всего 2 десантирования с Ми восьмого. Несмотря на это, был и один инцидент, когда срочнику "покоцало" вытяжной паращют задним винтом. Тем не менее все обошлось, запаса прочности даже поврежденного вытяжного хватило для вытяжения основного. Слава богу армейская техника предусматривает запас по данным вещам.
о чем я, - там за хвостовую опору, не зацепится, не то чтоб попасть под рулевой винт, так как это - восьмерка!