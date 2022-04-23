КТК ЗАРАБОТАЛ

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danilov 24 Апреля 2022 в 17:04:00
— Кратковременное улучшение погодных условий позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд, что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ, — говорится в заявлении. — Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены повреждённые плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ.
В итоге сейчас к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остаётся временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.
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