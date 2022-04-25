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ЧП
В Брянске помимо горящей нефтебазы и склада боеприпасов оказалась повреждена железная дорога
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едридмадрид 25 Апреля 2022 в 16:23:06
В российском Брянске, где ночью прогремели взрывы и вспыхнули мощные пожары, горит нефтебаза и по неподтвержденным данным артиллерийский склад.





Как сообщил российский Интерфакс со ссылкой на источник, загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров.

Тем временем советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что по некоторым данным, также горит 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

«Россияне, вы лучше бросайте курить – так можно вообще без армии остаться», – написал Геращенко.

Кроме того, ряд СМИ сообщил, что в Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину.





Как сообщали Власти, в российском Брянске произошел пожар на нефтебазе, местные жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.

http://vlasti.net/news/343290

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 25.04.2022 в 16:55:16   # 797089
Quote:
Украинские каналы распространили фейк о повреждении железной дороги и сошедшем с путей тепловозе под Брянском — на деле ЧП произошло три дня назад

После ночных взрывов в Брянской области, где украинские беспилотники атаковали (https://t.me/readovkanews/31891)нефтехранилище и воинскую часть, в украинских Telegram-каналах распространился фейк о якобы повреждении железной дороги и сошедшем с путей поезде под Брянском. Авторы постов связывают эти события между собой.

На деле же распространяемое фото локомотива было сделано еще 21 апреля — поезд сошел с рельсов из-за сползания насыпи железнодорожного полотна, но никаких повреждений, нанесенных со стороны, на путях не зафиксировано, на движение других поездов это также не повлияло.

https://t.me/zheltyeslivy
Там еще фото соответствующие, не стал их сюда тащить.
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