В Брянске помимо горящей нефтебазы и склада боеприпасов оказалась повреждена железная дорога

Украинские каналы распространили фейк о повреждении железной дороги и сошедшем с путей тепловозе под Брянском — на деле ЧП произошло три дня назад



После ночных взрывов в Брянской области, где украинские беспилотники атаковали (https://t.me/readovkanews/31891)нефтехранилище и воинскую часть, в украинских Telegram-каналах распространился фейк о якобы повреждении железной дороги и сошедшем с путей поезде под Брянском. Авторы постов связывают эти события между собой.



На деле же распространяемое фото локомотива было сделано еще 21 апреля — поезд сошел с рельсов из-за сползания насыпи железнодорожного полотна, но никаких повреждений, нанесенных со стороны, на путях не зафиксировано, на движение других поездов это также не повлияло.