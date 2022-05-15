В Мангистауской области вновь обнаружили десятки туш мертвых тюленей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Мая 2022 в 11:16:05
По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района.
«Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха», - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
Напомним, в конце апреля на побережье Каспийского моря в Мангистауской области было обнаружено 94 туши мертвых тюленей. В департаменте экологии заявили, что «в следствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным».
https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/101489-tushi-tyuleney-gniyut-na-beregu-v-mangistau.html
Комментарии, по рейтингу, по дате