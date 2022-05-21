Трое залезших в багажник автомобиля малолетних детей погибли в Шымкенте
danilov 21 Мая 2022 в 21:25:19
В Каратауское РУП 19 мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации. По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Полиция г. Шымкент выражает соболезнование родителям и родственникам погибших детей.
Пресс-служба ДП г. Шымкент