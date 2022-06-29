Как утонули студенты на Аксу каньоне

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danilov 29 Июня 2022 в 15:56:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 29.06.2022 10:57:05Справа с начала видео уже тонет,только никто не замечает.
На видео ничего, кроме гальки под ногами
На видео ничего, кроме гальки под ногами
Цитата: GoodZone от 29.06.2022 12:53:09Для них это очереднон перерождение,моменто море((
Неизвестное место, неизвестная река, отсутствие элементарных навыков. Чувство самосохранения отсутствует напрочь? Конечно жалко родных, да и самих утонувших, НО лет по 18 уже есть наверное, пора было и голову включать. Глупая смерть...
Неизвестное место, неизвестная река, отсутствие элементарных навыков. Чувство самосохранения отсутствует напрочь? Конечно жалко родных, да и самих утонувших, НО лет по 18 уже есть наверное, пора было и голову включать. Глупая смерть...