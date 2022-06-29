 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Как утонули студенты на Аксу каньоне
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Июня 2022 в 15:56:42


Раскрыть Поиск тел продолжается
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 29.06.2022 в 16:26:54   # 799597
Жалко
поощрить | покарать
  Софруджу 29.06.2022 в 16:57:05   # 799598
На видео ничего, кроме гальки под ногами
поощрить | покарать
  звукач 29.06.2022 в 18:08:03   # 799600
Я так понял никто из этой толпы не умеет уверенно плавать и держатся на воде.... мозгов походу нет у студентов.Мало того что это горная река в которой и опытный плавец может утонуть, так еще и водоворот где человек хорошо плавающий если запаникует также может утонуть, а тут просто топор который еле гребет по собачьи....финал был предсказуем заранее.
поощрить | покарать
  Васяй 29.06.2022 в 18:34:26   # 799602
Цитата: Софруджу от 29.06.2022 10:57:05
На видео ничего, кроме гальки под ногами
Справа с начала видео уже тонет,только никто не замечает.
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 29.06.2022 в 18:53:09   # 799604
Неизвестное место, неизвестная река, отсутствие элементарных навыков. Чувство самосохранения отсутствует напрочь? Конечно жалко родных, да и самих утонувших, НО лет по 18 уже есть наверное, пора было и голову включать. Глупая смерть...
поощрить (1) | покарать
  звукач 29.06.2022 в 20:24:41   # 799606
Цитата: GoodZone от 29.06.2022 12:53:09
Неизвестное место, неизвестная река, отсутствие элементарных навыков. Чувство самосохранения отсутствует напрочь? Конечно жалко родных, да и самих утонувших, НО лет по 18 уже есть наверное, пора было и голову включать. Глупая смерть...
Для них это очереднон перерождение,моменто море((
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь