Двое погибли и трое госпитализированы в результате взрыва на Тенгизе
danilov 06 Июля 2022 в 17:25:46
«6 июля около 9.55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается троим рабочим, получившим различные телесные повреждения», - сообщили в среду в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 (нарушение правил охраны труда) УК РК.