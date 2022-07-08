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ЧП
На Капчагае утонул студент из Индии
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danilov 08 Июля 2022 в 13:23:55
На Капчагайском водохранилище погиб гражданин Индии, приехавший из Хайдарабада для учебы в Казахстане.

Несчастный случай произошел 7 июля. Погибший – студент Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. На водохранилище он отдыхал вместе с несколькими соотечественниками. Друг погибшего рассказал, что когда тот начал тонуть, он звал на помощь, но на берег вынесло уже безжизненное тело.

На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов и службы ЧС. По информации ДП полиции по Алматинской области, инцидент квалифицирован как несчастный случай.

Напомним, ранее в каньоне Аксу утонули два студента из Индии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 08.07.2022 в 15:07:24   # 799957
Жалко молодого человека, думаю нашим преподавателям надо давать помимо знаний им, еще и уроки плавания
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