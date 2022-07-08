На Капчагае утонул студент из Индии

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danilov 08 Июля 2022 в 13:23:55
Несчастный случай произошел 7 июля. Погибший – студент Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. На водохранилище он отдыхал вместе с несколькими соотечественниками. Друг погибшего рассказал, что когда тот начал тонуть, он звал на помощь, но на берег вынесло уже безжизненное тело.
На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов и службы ЧС. По информации ДП полиции по Алматинской области, инцидент квалифицирован как несчастный случай.
Напомним, ранее в каньоне Аксу утонули два студента из Индии.
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Пастафариан 08.07.2022 в 15:07:24 # 799957