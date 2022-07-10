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ЧП
Природная катастрофа на Иссык-Куле: На перевале Джууку обрушился ледник
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danilov 10 Июля 2022 в 22:30:48
В горах Иссык-Кульской области произошло обрушение ледника. Инцидент произошел на перевале Джууку на хребте Терскей Ала-Тоо.

Лавина сошла еще 8 июля, однако об этом стало известно благодаря иностранным туристам, которые стали свидетелями природной катастрофы.

Как рассказал агентству АКИpress Гарри Шиммин, сход ледовой массы произошел в тот момент, когда группа туристов совершала переход через Джууку. Им удалось спастись. Благодаря счастливой случайности, туристы успели пройти участок, который буквально через пять минут после этого был завален ледовой массой.

Кадры сняли зарубежные туристы (группа из 10 человек). У одной девушки травмирована нога, её направили на лечение в Бишкек, другая девушка упала с лошади и получила ушибы. Остальные не пострадали.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 10.07.2022 в 22:58:58   # 800052
Не чё себе засняли
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  Konstant 11.07.2022 в 01:49:05   # 800063
Растаял
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