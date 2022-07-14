Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз

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danilov 14 Июля 2022 в 13:54:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 14.07.2022 08:46:18
Он даже тормозить не пытался. И зачем в крайнем левом пер, шел бы справа, как положено, был бы шанс. Ну и грузовик конечно тоже не подкачал, все сделал чтобы поймать его. Соболезную родным...
Он даже тормозить не пытался. И зачем в крайнем левом пер, шел бы справа, как положено, был бы шанс. Ну и грузовик конечно тоже не подкачал, все сделал чтобы поймать его. Соболезную родным...
Если не пытался тормозить, то можно почти уверенно сказать, что водитель отвлёкся на смартфон.
Это реальный бич на дорогах.
Цитата: Navi680 от 14.07.2022 08:58:17в вацапе по этой аврарии много роликов. Там стрелка на 160 остановилась. Кадры жуткие.
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
Цитата: КЕДЫ от 14.07.2022 09:43:58
Цитата: Navi680 от 14.07.2022 08:58:17в вацапе по этой аврарии много роликов. Там стрелка на 160 остановилась. Кадры жуткие.
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
.. соболезнования родным ..
по поводу стрелка застряла на 160 .. хуйня это .. у меня отец на сраной старой тачке в городе в ДТП попал .. стрелка на 120 висела .. знаю потому что забирал этот машину с места ДТП на эвакуаторе .. так вот .. этот хлам никогда в жЫзни не разгонялся больше 90 .. да и батя по городу как пенсионер 60 км/ч ездит ток ..
под 120 убился бы нахрен .. а так нихрена с ним небыло .. отзвонился мол так и так .. я подъехал .. потом на мед. освидетельство .. и домой ..
Ара горный 14.07.2022 в 17:58:56 # 800362
НЕ ДОВЕРЯЙ ЖЕНЕ И ТОРМОЗАМ!