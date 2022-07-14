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ЧП
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз
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danilov 14 Июля 2022 в 13:54:25
Водитель автомашины марки «Toyota Camry 70» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир и водитель грузового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу села Мерке.

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  GoodZone 14.07.2022 в 14:46:18   # 800333
Он даже тормозить не пытался. И зачем в крайнем левом пер, шел бы справа, как положено, был бы шанс. Ну и грузовик конечно тоже не подкачал, все сделал чтобы поймать его. Соболезную родным...
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  Navi680 14.07.2022 в 14:58:17   # 800337
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
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  андремас 14.07.2022 в 15:13:03   # 800340
Запрещается занимать левую полосу, при свободной правой
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  Мура45 14.07.2022 в 15:37:58   # 800348
Цитата: GoodZone от 14.07.2022 08:46:18
Он даже тормозить не пытался. И зачем в крайнем левом пер, шел бы справа, как положено, был бы шанс. Ну и грузовик конечно тоже не подкачал, все сделал чтобы поймать его. Соболезную родным...


Если не пытался тормозить, то можно почти уверенно сказать, что водитель отвлёкся на смартфон.
Это реальный бич на дорогах.
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  КЕДЫ 14.07.2022 в 15:43:58   # 800353
Цитата: Navi680 от 14.07.2022 08:58:17
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
в вацапе по этой аврарии много роликов. Там стрелка на 160 остановилась. Кадры жуткие.
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  Yerla 14.07.2022 в 17:36:56   # 800357
Цитата: КЕДЫ от 14.07.2022 09:43:58
Цитата: Navi680 от 14.07.2022 08:58:17
Либо отвлекся либо растерялся. Скорость по видимому 110-120, расстояния достаточно было чтоб среагировать. Иманды болсын.
в вацапе по этой аврарии много роликов. Там стрелка на 160 остановилась. Кадры жуткие.


.. соболезнования родным ..

по поводу стрелка застряла на 160 .. хуйня это .. у меня отец на сраной старой тачке в городе в ДТП попал .. стрелка на 120 висела .. знаю потому что забирал этот машину с места ДТП на эвакуаторе .. так вот .. этот хлам никогда в жЫзни не разгонялся больше 90 .. да и батя по городу как пенсионер 60 км/ч ездит ток ..

под 120 убился бы нахрен .. а так нихрена с ним небыло .. отзвонился мол так и так .. я подъехал .. потом на мед. освидетельство .. и домой ..
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  Ара горный 14.07.2022 в 17:58:56   # 800362
Там на 130 стрелку зафиксировало. Вина обоюдодятловая. Оба права купили, ездить не купили. Легковой в шары долбился, грузовой имел "охуенный" дальномер, решил проскочить с правого крайнего на левый разворот.В итоге водила легковой труп. Он даже не тормозил, а если и тормозил, то ему "помогли" колодки "оригинал" фирмы Винкод, кои на Катынкопре разбирают как горячие пирожки.Вроде поставил, в городе алтпыс-жетпис айдаганда устайды, сыкыр жок. Пайдет. Трассада 150-160 айдаганда нифуя устамайды. Неге устамайды? Диска шаршаганский, колотка кытай.

НЕ ДОВЕРЯЙ ЖЕНЕ И ТОРМОЗАМ!
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  Ал 14.07.2022 в 18:39:24   # 800366
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