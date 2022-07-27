Аварийная остановка НПЗ произошла в Атырау

Стоит отметить, что данное отключение со стороны KEGOC является незапланированным, что негативно влияет на работу производства.А что KEGOC никак не ответит за сбой завода?
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danilov 27 Июля 2022 в 22:00:08
"Объясняем горение факела Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В связи с отключением АО KEGOC электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. В связи с чем произошла аварийная остановка всего завода".
"С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Стоит отметить, что данное отключение со стороны KEGOC является незапланированным, что негативно влияет на работу производства. Об итогах устранения неполадок будет сообщено дополнительно".
Отметим, что местные СМИ опубликовали видео с горением факела на АНПЗ. А портал "Мой Город" отмечает, что в некоторых районах Атырау ощущался резкий запах сероводорода. Местные жители жаловались на першение в горле.
Атырауский нефтеперерабатывающий завод — один из трех ведущих НПЗ Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз".
Предприятие выпускает свыше 20 наименований товарных нефтепродуктов: газы углеводородные сжиженные топливные, автомобильные, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей, вакуумный газойль, печное топливо, мазут, судовое топливо, коксы нефтяные, сера техническая, параксилол, бензол и так далее.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/avariynaya-ostanovka-npz-proizoshla-v-atyirau-474083/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это уже второе аварийное отключение за неделю - гендиректор Атырауского НПЗ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uje-vtoroe-avariynoe-otklyuchenie-nedelyu-gendirektor-474104/
Сегодня, 10:07
...
В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) также прокомментировали последствия аварии на нефтеперекачивающих станциях "Курмангазы" и "Исатай", отметив, что это не повлияло на отгрузку нефти.
Сегодня, 10:07
...
В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) также прокомментировали последствия аварии на нефтеперекачивающих станциях "Курмангазы" и "Исатай", отметив, что это не повлияло на отгрузку нефти.
Quote:
На сколько хватит запасов топлива, рассказал глава Атырауской НПЗ https://liter.kz/glava-atyrauskoi-npz-rasskazal-naskolko-khvatit-zapasov-topliva-1658987053/
Вместе с тем неизвестны сроки возобновления работы предприятия.
Сегодня, 11:47
На сколько хватит запасов топлива, рассказал глава Атырауской НПЗ
На Атырауском НПЗ запасов топлива хватит на неделю. Об этом сообщил генеральный директор Мурат Досмуратов, передает Liter.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
В настоящее время на заводе имеется 26 тысяч тонн бензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива, четыре тысячи тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, керосина – на неделю, – ответил он.
Для возобновления работы предприятия необходимо снова наладить подачу электроэнергии, однако сроки исправления на данный момент неизвестны.
За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно, – добавил Мурат Досмуратов.
Напомним, что ранее в Атырау произошла аварийная остановка НПЗ. Как выяснилось позже, это случилось из-за неблагоприятных погодных условий и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи.
Вместе с тем неизвестны сроки возобновления работы предприятия.
Сегодня, 11:47
На сколько хватит запасов топлива, рассказал глава Атырауской НПЗ
На Атырауском НПЗ запасов топлива хватит на неделю. Об этом сообщил генеральный директор Мурат Досмуратов, передает Liter.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
В настоящее время на заводе имеется 26 тысяч тонн бензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива, четыре тысячи тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, керосина – на неделю, – ответил он.
Для возобновления работы предприятия необходимо снова наладить подачу электроэнергии, однако сроки исправления на данный момент неизвестны.
За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно, – добавил Мурат Досмуратов.
Напомним, что ранее в Атырау произошла аварийная остановка НПЗ. Как выяснилось позже, это случилось из-за неблагоприятных погодных условий и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи.
В Атырау ликвидируют последствия непогоды на нефтеперерабатывающей станции https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uje-vtoroe-avariynoe-otklyuchenie-nedelyu-gendirektor-474104/
Вчера, 23:30
По данным пресс-службы Министерства энергетики Казахстана, из-за ураганного ветра и гроз в Атырауской области одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы", передает Tengrinews.kz.
В Минэнерго сообщили, что одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К).
"Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - сообщили в ведомстве.
Вчера, 23:30
По данным пресс-службы Министерства энергетики Казахстана, из-за ураганного ветра и гроз в Атырауской области одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы", передает Tengrinews.kz.
В Минэнерго сообщили, что одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К).
"Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - сообщили в ведомстве.