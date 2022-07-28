Отметку в 3000 пробило суточное число зараженных КВИ казахстанцев

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danilov 28 Июля 2022 в 10:22:40
Рост заболеваемости инфекцией наблюдается в стране уже несколько недель. Для сравнения, лишь пару недель назад за сутки выявляли в районе тысячи зараженных – при том, что месяц назад этот показатель не превышал и сотни.
За минувшие же сутки, 27 июля, в стране выявили 3175 заболевших. Из них:
в Нур-Султане – 915;
в Алматы – 767;
в Шымкенте – 127;
в Акмолинской области – 104;
в Актюбинской области – 47;
в Алматинской области – 92;
в Жетысуской области – 123;
в Атырауской области – 73;
в ВКО – 27;
в Абайской области – 48;
в Жамбылской области – 94;
в ЗКО – 56;
в Карагандинской области – 355;
в Улытауской области – 30;
в Костанайской области – 59;
в Кызылординской области – 81;
в Мангистауской области – 40;
в Павлодарской области – 66;
в СКО – 41;
в Туркестанской области – 30.
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toliktommy 28.07.2022 в 10:32:57 # 801206