В Алматы девушка на самокате разбилась насмерть об открытую дверь авто

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danilov 29 Июля 2022 в 10:22:40
Сегодня в департаменте полиции мегаполиса рассказали о единственном с начала года ДТП, в котором погибла молодая девушка на электросамокате.
Инцидент произошёл 10 июня в Бостандыкском районе. Около 8 часов утра девушка 1995 года рождения ехала на электросамокате на юг по проезжей части улицы Маркова. Внезапно открылась дверь стоявшего на её пути автомобиля. К сожалению, девушка на самокате не успела избежать столкновения и упала. Через несколько часов она умерла от травм в Центральной городской больнице.
Всего с начала года в Алматы зарегистрировали 76 других ДТП с электросамокатами. В них пострадал 81 человек.
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