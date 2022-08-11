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CDC: число случаев оспы обезьян в США превысило 10 000
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danilov 12 Августа 2022 в 19:13:10
Число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян в США превысило отметку в 10 тыс. случаев, достигнув в среду 10392. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Центрами США по контролю и профилактике заболеваний /CDC/ -- национальным агентством общественного здравоохранения страны.

Согласно данным CDC, в среду был зафиксирован 1391 подтвержденный случай заболевания оспой обезьян, что является первым случаем, когда CDC сообщил о более чем 1000 случаев заболевания за сутки с тех пор, как первый случай был зарегистрирован 17 мая.

Подтвержденные случаи заболевания в стране по-прежнему составляют почти 30 проц. от общемирового числа -- 31800, хотя население страны составляет чуть менее 5 проц. от населения мира.

В прошлый четверг администрация Джозефа Байдена объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, более чем через неделю после того, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией.

Критики говорят, что американские власти действовали слишком медленно и не удовлетворяли спрос на вакцины, поскольку число случаев заболевания продолжало расти.

Сенатор от штата Калифорния Скотт Винер заявил, что федеральное правительство могло бы сохранить запасы вакцины Jynneos -- вакцины против оспы, которая доказала свою эффективность против оспы обезьян.

2022-08-11 18:49:31丨Russian.News.Cn
Лос-Анджелес, 11 августа /Синьхуа/

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