CDC: число случаев оспы обезьян в США превысило 10 000

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danilov 12 Августа 2022 в 19:13:10
Согласно данным CDC, в среду был зафиксирован 1391 подтвержденный случай заболевания оспой обезьян, что является первым случаем, когда CDC сообщил о более чем 1000 случаев заболевания за сутки с тех пор, как первый случай был зарегистрирован 17 мая.
Подтвержденные случаи заболевания в стране по-прежнему составляют почти 30 проц. от общемирового числа -- 31800, хотя население страны составляет чуть менее 5 проц. от населения мира.
В прошлый четверг администрация Джозефа Байдена объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, более чем через неделю после того, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией.
Критики говорят, что американские власти действовали слишком медленно и не удовлетворяли спрос на вакцины, поскольку число случаев заболевания продолжало расти.
Сенатор от штата Калифорния Скотт Винер заявил, что федеральное правительство могло бы сохранить запасы вакцины Jynneos -- вакцины против оспы, которая доказала свою эффективность против оспы обезьян.
2022-08-11 18:49:31丨Russian.News.Cn
Лос-Анджелес, 11 августа /Синьхуа/
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