На Украине 10 сахарных заводов остановят работу из-за высоких цен на газ

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danilov 18 Августа 2022 в 11:14:31
«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки», – говорится в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 18.08.2022 05:39:10
А почему они не поднимут цену на сахар, ну, чтобы убытков не было?
А почему они не поднимут цену на сахар, ну, чтобы убытков не было?
Потому что тогда нужно поднимать зарплату, чтобы этот сахар покупали.
Если точнее, то говорится о двух проблемах. Влияние одного из энергоресурса это коммерческий тариф на газ, т.е если бы у крупных производителей сахара не своя электроэнергия, а только газ, то из 600т ежедневной продукции 400т нужно будет отдавать поставщикам газа. Работают только 22 завода,10 не запустились.