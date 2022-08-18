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На Украине 10 сахарных заводов остановят работу из-за высоких цен на газ
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danilov 18 Августа 2022 в 11:14:31
Об этом заявили в украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор».
«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки», – говорится в сообщении.
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  Орыс 18.08.2022 в 11:36:44   # 802256
Надо у русских попросить по льготной цене
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  Zoggyla 18.08.2022 в 11:39:10   # 802257
А почему они не поднимут цену на сахар, ну, чтобы убытков не было?
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  Hairless 18.08.2022 в 12:22:27   # 802263
Цитата: Zoggyla от 18.08.2022 05:39:10
А почему они не поднимут цену на сахар, ну, чтобы убытков не было?

Потому что тогда нужно поднимать зарплату, чтобы этот сахар покупали.
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  Lukas 18.08.2022 в 12:41:35   # 802268
http://ukrsugar.com/uk/post/cogoric-u-virobnikiv-cukru-dvi-problemi-vijna-i-cina-na-energonosii?sec=novini-ukraini

Если точнее, то говорится о двух проблемах. Влияние одного из энергоресурса это коммерческий тариф на газ, т.е если бы у крупных производителей сахара не своя электроэнергия, а только газ, то из 600т ежедневной продукции 400т нужно будет отдавать поставщикам газа. Работают только 22 завода,10 не запустились.
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  332-712 18.08.2022 в 16:23:44   # 802278
Хмм... в/на Украине, которая меньше Казахстана, десять сахарных заводов. А где же наши десять заводов?
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