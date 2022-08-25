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ЧП
Оставили детей в машине
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danilov 25 Августа 2022 в 08:32:58
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  KS 25.08.2022 в 08:37:28   # 802429
Стёкла бить надо, каждая минута может быть на счету
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  vvka 25.08.2022 в 10:34:42   # 802430
У родителей мозгов нет. У младенца вероятно случился тепловой удар - раз кровь пошла. Перегрев младенцев гораздо страшее переохлаждения. У них не работает правильно терморегуляция в силу их возвраста - последствия теплового удара для этого ребенка могут быть очень печальные. Родителей привлечь к ответственности по статье 119 УК РК. Оставление в опасности, выписать им штраф, а папашу отправить в заключение на 45 суток, чтобы дебил головой думал (хотя предполагаю, что она у него для того, чтобы в нее есть).
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  Yerla 25.08.2022 в 12:50:26   # 802431
мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко ..
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  Ара горный 25.08.2022 в 13:05:39   # 802432
Цитата: Yerla от 25.08.2022 06:50:26
мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко ..


Quote:
Звонок в дверь. Мальчик-пионер
открывает, за дверью стоит
женщина:
- Скажите, а это вы спасли моего
маленького Абрашу, который
вчера провалился под лед?
- Да.
- Скажите, а где же его вязаная
шапочка?
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  Skype 25.08.2022 в 14:00:44   # 802433
редкостные дебилы
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  Versus 25.08.2022 в 15:40:43   # 802436
Родители конченые
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