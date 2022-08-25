Оставили детей в машине

Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 25.08.2022 в 13:05:39 # 802432
Цитата: Yerla от 25.08.2022 06:50:26
мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко ..
мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко ..
Quote:
Звонок в дверь. Мальчик-пионер
открывает, за дверью стоит
женщина:
- Скажите, а это вы спасли моего
маленького Абрашу, который
вчера провалился под лед?
- Да.
- Скажите, а где же его вязаная
шапочка?
открывает, за дверью стоит
женщина:
- Скажите, а это вы спасли моего
маленького Абрашу, который
вчера провалился под лед?
- Да.
- Скажите, а где же его вязаная
шапочка?