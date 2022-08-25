Оставили детей в машине

Цитата: Yerla от

мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко .. мдя .. 90% чИливеков очкодавы мля .. целый час сука рядом ходили толпа мужиков и мля всем сыкотно было разбить окошко ..

Звонок в дверь. Мальчик-пионер

открывает, за дверью стоит

женщина:

- Скажите, а это вы спасли моего

маленького Абрашу, который

вчера провалился под лед?

- Да.

- Скажите, а где же его вязаная

шапочка?