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ЧП
В Костанае момент взрыва магазина "Оружейная палата"
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danilov 05 Сентября 2022 в 10:15:01
3 сентября в оружейном магазине сначала был взрыв, потом пожар и детонация боеприпасов.
Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 05.09.2022 в 14:34:26   # 802750
Жалко людей , сказали что 5 человек погибло
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