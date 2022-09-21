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ЧП
Трубы системы охлаждения ЗАЭС повреждены после обстрела
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danilov 21 Сентября 2022 в 09:53:53
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.


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( 161.56Кб)
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