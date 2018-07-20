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Взрыв паровой трубы в Ньй-Йорке: пострадавших нет
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danilov 20 Июля 2018 в 11:59:50
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  Zoggyla 20.07.2018 в 12:02:33   # 686372
Паропровода.
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  Ал 20.07.2018 в 12:56:01   # 686376
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