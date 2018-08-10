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Случайный пуск ракеты истребителем НАТО вызвал пожар
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danilov 09 Августа 2018 в 17:51:07
В зоне поиска случайно запущенной боевой ракеты в Эстонии начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Сил обороны страны Айво Вахеметса.

Предположительно ракета упала недалеко от природного заповедника Эндла. Военные сообщают, что в зоне поисков загорелся торфяник, тушение которого началось вечером 8 августа и продолжается до сих пор.

«После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты», — заявил Вахеметс.

Как передает агентство, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что пожар находится под контролем, но фрагменты ракеты до сих пор не найдены.

Силы обороны Эстонии во вторник, 7 августа, сообщили, что испанский истребитель Eurofighter, входящий в состав базируемой в стране миссии НАТО, случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух». Ее ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту. Местных жителей просят при обнаружении снаряда или его частей, не трогая, сообщить о находке.

https://lenta.ru/news/2018/08/09/rocket_fire/
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  Dior 10.08.2018 в 00:24:56   # 689033
Quote:
В зоне поиска случайно запущенной боевой ракеты в Эстонии

Начало статьи звучит прям как анекдот кто-то рассказывает. Типа принято считать Эстонцев тормозами
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  Пермяк 10.08.2018 в 01:07:54   # 689035
Прощупывают систему раннего оповещения о ракетном ударе.
К концу года начнётся.
Думал в 21 веке все люди стали грамотными, ан нет, такие-же долбо@бы как и 70 лет назад...
Вобщем закупайтесь вещами, которые пригодятся в условиях войны, скоро уже.
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