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Полиция Италии уточнила число погибших при обрушении моста в Генуе
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jumanjiqz 15 Августа 2018 в 14:53:15
Число жертв обрушения автомобильного моста близ итальянского города Генуи составило 35 человек. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини.


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