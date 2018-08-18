Хозяин застрелился из ружья во время сноса его кафе в Астане

Какая трагедия! Вряд ли он построился, не заручившись никакими разрешениями. Скорее всего было как всегда. Одни разрешают - другие запрещают и сносят. Надо бы довести это дело до ума. Во-первых, разузнать, кто разрешил этому человеку строиться, во-вторых, кто и почему решил снести кафе, в-третьих, что за методы при этом применялись. Выявить виновных и посадить по статье "доведение до самоубийства"