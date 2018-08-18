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ЧП
Хозяин застрелился из ружья во время сноса его кафе в Астане
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danilov 18 Августа 2018 в 08:58:14
В Астане владелец кафе, признанного незаконной постройкой, застрелился из ружья во время сноса заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию пресс-секретаря МВД РК Алмаса Садубаева.

Инцидент произошел вчера, 16 августа.

"На объездной дороге между Карагандинской и Павлодарской трассами при сносе незаконно построенного придорожного кафе судебным исполнителем по постановлению суда выстрелом из ружья покончил жизнь самоубийством хозяин кафе", - сообщил Сажубаев.
Проводится расследование.

https://www.nur.kz/amp/1748079-hozain-zastrelilsa-iz-ruza-vo-vrema-snosa-ego-kafe-v-astane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 18.08.2018 в 09:47:12   # 690351
Какая трагедия! Вряд ли он построился, не заручившись никакими разрешениями. Скорее всего было как всегда. Одни разрешают - другие запрещают и сносят. Надо бы довести это дело до ума. Во-первых, разузнать, кто разрешил этому человеку строиться, во-вторых, кто и почему решил снести кафе, в-третьих, что за методы при этом применялись. Выявить виновных и посадить по статье "доведение до самоубийства"
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  Ал 18.08.2018 в 10:19:58   # 690354
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  alpha_portal 18.08.2018 в 10:48:11   # 690356
Цитата: Софруджу от 18.08.2018 09:47:12
Какая трагедия! Вряд ли он построился, не заручившись никакими разрешениями. Скорее всего было как всегда. Одни разрешают - другие запрещают и сносят. Надо бы довести это дело до ума. Во-первых, разузнать, кто разрешил этому человеку строиться, во-вторых, кто и почему решил снести кафе, в-третьих, что за методы при этом применялись. Выявить виновных и посадить по статье "доведение до самоубийства"

Это не про нас походу
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  12АТП2 18.08.2018 в 13:43:02   # 690366
Как следует из материалов суда, в 2015 году мужчина арендовал земельный участок и пункт питания, расположенный на нем, у ТОО "AstanaGreenResource". Но оказалось, что годом ранее ТОО утратило право постоянного землепользования на данный участок, а значит не имело юридических прав распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе и сдавать в аренду.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/incidents/20180817/6872965/astana-kafe-snos-suicid.html
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